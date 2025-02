Calciomercato, Ceccarini: “Juventus sempre forte su Hancko”

Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, in estate il club bianconero insisterà per David Hancko

Nel suo editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del prossimo calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus ritroverà in difesa Bremer e Cabal, la formula con cui è arrivato Kelly è un riscatto quasi obbligato, ma nel reparto ci sarà un ulteriore inserimento. L’idea è arricchire ulteriormente il reparto. Non è certo una novità che il club bianconero sia forte su Hancko, centrale del Feyenoord che già a gennaio era un obiettivo ma la resistenza degli olandesi ha bloccato tutto. La Juventus in questi mesi farà di tutto per chiudere, forte anche della volontà del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Insomma una pista già calda”.

Ceccarini: “Per Cambiaso attenzione anche al Bayern Monaco”

Inoltre, su Andrea Cambiaso, il giornalista ha detto: "Poi c'è da capire quale sarà il futuro di Cambiaso in estate. Il Manchester City a gennaio ha mostrato interesse ma poi una vera e propria offerta ufficiale non è mai arrivata alla Juventus. Bisognerà vedere se tornerà alla carica oppure no. Da tenere in grande considerazione anche il Bayern Monaco, che a fine campionato perderà Alfonso Davies. Il canadese ha deciso di non rinnovare e quindi se ne andrà. Cambiaso è un profilo estremamente gradito".