Juve, bombe di mercato: Broja sì e si pensa ad una stella dello United

C'è da chiudere in bellezza un 2022 che fino ad ora ha riservato poche soddisfazioni ai tifosi della Juventus. Priorità quindi al campo, almeno fino a metà novembre, quando inizierà la pausa per i Mondiali. Ciò non toglie che Cherubini e Arrivabene stiano già lavorando per gennaio e per l'estate per costruire una Juventus degna della sua storia.