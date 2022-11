Mercato Juve / Follia di Agnelli: colloqui in corso per un colpo stellare

Colloqui in corso per un colpo folle

Si avvicina la gara importantissima di Champions con il Psg che purtroppo non permetterà alla Juventus di rimanere nella più prestigiosa competizione europea, ma potrà garantirgli quantomeno l'approdo in Europa League. Rimanere nelle coppe sarà fondamentale soprattutto dal punto di vista economico.

La Vecchia Signora recupererà la maggior parte dei suoi gioielli direttamente nel 2023, anno in cui andrà in scena un'autentica rivoluzione della rosa bianconera. Fra gennaio e giugno la squadra dovrebbe cambiare completamente volto. In particolare Agnelli avrebbe deciso di dare uno scossone anche all'ambiente, portando a Torino un colpo ad effetto stile Cristiano Ronaldo. Di questo e di altro parliamo nella consueta raffica bianconera. Buona lettura<<<