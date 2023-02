Calciomercato Juventus | Il Messaggero fa sognare i tifosi: “Può succedere che…”

Allegri la incarta di nuovo a Sarri. Finisce 1 a 0 per la Juventus all'Allianz Stadium, il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Basta un gol di testa di Bremer per regolare i capitolini e guadagnarsi la supersfida della semifinale contro l'Inter di Inzaghi. Senza eccessivi patemi la Vecchia Signora prosegue il suo cammino nella competizione nazionale diventata a tutti gli effetti l'obiettivo principale della stagione. E' normale che in casa bianconera si pensi nell'ordine alle vicende processuali, ai risultati sul campo e al recupero dei vari titolari infortunati, ma nelle retrovie qualche pensierino anche al mercato si sta facendo. Sia perché quello invernale è stato inesistente, sia perché già ora cominciano a susseguirsi diverse voci interessanti sulla campagna acquisti futura.Il Messaggero ha parlato in queste ore delle evoluzioni che potrebbero essersi su uno degli obiettivi più prestigiosi della Vecchia Signora per il mercato estivo<<<