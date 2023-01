Juve, novità per Rabiot: la mamma-agente incontra la dirigenza

Rabiot è il miglior centrocampista della Juve. Una frase che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata follia e che invece ora rispecchia la realtà dei fatti. In estate il francese era a un passo dal lasciare Torino per trasferirsi al Manchester United, ma la trattativa poi saltò. Rimasto in bianconero, l'ex PSG è diventato un pilastro della mediana di Allegri: per lui già 3 gol e 2 assist in 14 partite di Serie A. Il suo contratto e in scadenza a giugno 2023 ma i discorsi per il rinnovo vanno a rilento.