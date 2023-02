Mercato / Erede di Vlahovic da 50 milioni e c’è un nome nuovissimo

Sono mesi ormai che si parla di una possibile cessione di Dusan Vlahovic per fare cassa. Il retroscena sull'affare quasi chiuso con lo United a gennaio, stupisce fino ad un certo punto. L'agente del centravanti serbo ha bloccato tutto sul più bello perché ha fiutato la possibilità di andare al Real Madrid in estate. La Juventus si è rassegnata. Di fronte ad un assegno da oltre 100 milioni non si opporrebbe all'addio del proprio numero 9. La dirigenza si sta già guardando intorno per il sostituto dell'ex Fiorentina.