Juve, le scelte di Allegri scatenano i tifosi: “Ma è serio quel pagliaccio?”

Fra poche ore la Juventus affronterà il ritorno dei play-off di Europa League contro il Nantes. L'uno a uno dell'andata mantiene in bilico la qualificazione. Massimiliano Allegri deve pensare anche alle prossime gare di campionato, dove è in atto una prodigiosa rimonta. Il tecnico bianconero deve fare i conti con diversi calciatori acciaccati. A parte i soliti Pogba e Milik, anche Chiesa non sarà della partita. Pare che il mister livornese voglia schierare il tandem Di Maria-Kean a scapito di Dusan Vlahovic. La diffusione di tale notizia ha scatenato il pubblico juventino che ha preso di mira Allegri sui social. Abbiamo preparato una breve gallery con i commenti emblematici dei supporter bianconeri sulle scelte di Max<<<