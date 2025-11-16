WOMEN| La Juventus Women in campo oggi alle ore 18:00

La Juventus Women guidata da mister Massimiliano Canzi, è pronta a scendere in campo nella gara valida per la sesta giornata di Serie A Women. Le ragazze, dopo l’ottima vittoria ottenuta in Champions League, sul campo dell’Atletico Madrid con il risultato di 1-2, affrontano oggi il Genoa. La società bianconera, in vista del match casalingo

La Juventus Women guidata da mister Massimiliano Canzi, è pronta a scendere in campo nella gara valida per la sesta giornata di Serie A Women. Le ragazze, dopo l’ottima vittoria ottenuta in Champions League, sul campo dell’Atletico Madrid con il risultato di 1-2, affrontano oggi il Genoa.

La società bianconera, in vista del match casalingo che si disputerà allo stadio “Pozzo-La Marmora, ricorda a tutti i tifosi juventini l’impegno di oggi. Il post social su X:

”Torna il Campionato”

Serie A Women

6ª giornata

VS Genoa

Stadio “Pozzo-La Marmora”

18:00 CET

https://x.com/juventusfc/status/1989981774483783803?s=46

COSÌ MISTER CANZI SULLA SFIDA:

“Sicuramente giocare tre gare in casa è un vantaggio perchè riduce al minimo il tempo dedicato agli spostamenti. Quando giochi tante partite in pochi giorni ridurre i viaggi è un aiuto importante. Inoltre, sarebbe bellissimo vedere ancora più tifosi presenti a Biella per sostenerci, ne saremmo davvero felici e ci permetterebbe di sfruttare ancora meglio il “fattore campo”. Venendo alla partita di domani (domenica 16 novembre) contro il Genoa, vorrei vedere maggiore concretezza nei pressi dell’area di rigore avversaria. Vorrei, nello specifico, che si mantenesse la stessa intensità vista nelle ultime partite di campionato, ma con una maggiore concretezza. Sarà una partita che andrà approcciata nel modo giusto e giocata bene perchè, nonostante si tratti di una squadra proveniente dalla Serie B, ha iniziato bene questo campionato raccogliendo punti preziosi. Mi aspetto grande determinazione da parte delle ragazze. Sarà fondamentale l’impegno messo in campo da chi giocherà, ma sono sicuro che non verrà meno”.