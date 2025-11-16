WOMEN| Mister Canzi presenta la gara con il Genoa

La Juventus Woman, dopo l’ottima vittoria ottenuta contro l’Atletico Madrid in UEFA Women Champions League, è pronta a scendere nuovamente in campo. Le bianconere di mister Canzi ospiteranno nel match casalingo il Genoa. La gara valida per la sesta giornata di campionato, avrà calcio d’inizio alle ore 18:00 di oggi.

L’allenatore bianconero, intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il match contro le ligure, ha così parlato:

“L’umore delle ragazze è buono, chiaramente, come è normale che sia dopo una vittoria come contro l’Atletico Madrid. Non ci accontentiamo, però, sappiamo di dover essere ancora più brave di quello che siamo e, parlando del campionato, siamo consapevoli di dover dare ancora di più. Evidentemente non basta creare tante occasioni se non si riescono, poi, a concretizzare e la partita di Women’s Champions League ha ulteriormente rafforzato questo concetto”.

I CALCI PIAZZATI: UN FATTORE SEMPRE PIÙ CENTRALE

“Quando si segna su calcio piazzato diretto significa che la qualità individuale delle giocatrici è elevata. È accaduto a Monaco di Baviera con Eva (Schatzer) ed è capitato in Spagna con Emma (Godo). Sicuramente il ripetere questo specifico gesto in allenamento aiuta la buona riuscita in partita, ma andare a segno con un calcio di punizione è sinonimo, prima di tutto, di grande qualità e noi siamo felici di avere tiratrici di questo livello”.

TRE PARTITE CASALINGHE PRIMA DELLA SOSTA: SI PARTE DAL GENOA