Tragedia di Superga, la Juve ricorda il Grande Torino: “Oggi, sempre”

Il messaggio della Juve per ricordare la Tragedia di Superga e il Grande Torino: tanti commenti dei tifosi bianconeri

Oggi è una giornata speciale per il Torino e più in generale per tutto il calcio italiano. Il 4 maggio si ricorda infatti il Grande Torino e la tragedia di Superga. Anche la Juve ha voluto quindi rendere omaggio alle leggende granata con il seguente messaggio scritto sui propri social: “4 maggio 1949. Nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Oggi, sempre, Juventus Football Club si unisce al ricordo”. La rivalità storica tra le due squadre di Torino c’è e resta, ma ci sono cose che vanno oltre il calcio e la Juve, come sempre, è anche simbolo di sportività e valori.

Tragedia di Superga, i messaggi dei tifosi della Juve

Sotto al post sui social sono già tantissimi i messaggi di supporto da parte dei tifosi della Juve. C'è chi ha scritto: "Da sempre siamo stati una tifoseria che è andata oltre i colori. Onore al Grande Torino". E poi: "Per me, torinese, il Grande Torino è al pari, come affetto, della mia squadra del cuore, la Juve". C'è anche chi il Grande Torino non l'ha mai visto ma che ha perfettamente chiaro in mente il suo ricordo: "Mio padre, grande juventino, parlava del Grande Torino, come della squadra italiana più forte di sempre".