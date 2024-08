SOCIAL – Koopmeiners: “Non vedo l’ora di vedervi allo stadio, forza Juve”

Il nuovo acquisto della Juve Teun Koopmeiners ha pubblicato un messaggio sui social per i tifosi bianconeri

È stata una trattativa lunga ma alla fine Teun Koopmeiners è diventato un nuovo giocatore della Juve. Il centrocampista olandese è stata la ciliegina sulla torta di Thiago Motta, il tassello mancante per completare una rosa già fortissima e competitiva.

Juve, il messaggio social di Koopmeiners

Koopmeiners non vede l’ora di iniziare la sua avventura in bianconero e sui social ha pubblicato il seguente messaggio: “Sono molto felice di aver firmato per questo grande club! Sono davvero emozionato di iniziare questa nuova avventura. Voglio ringraziare la società, la squadra e i tifosi per il caloroso benvenuto! Per me è la mia famiglia é stata un giorno speciale. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio! Forza Juve!“.