SOCIAL – Juve, parole da capitano per Vlahovic: “Ci vuole tempo”

Trascinatore in campo, capitano fuori e soprattutto sui social: le parole dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic

Il primo gol dell’era Thiago Motta la Juve l’ha segnato Dusan Vlahovic su calcio di rigore. Chi se non lui? L’attaccante serbo è stato spesso criticato nelle ultime stagioni ma anche il nuovo allenatore ha deciso di puntare su di lui: sarà il classe 2000 la punta di diamante dell’attacco bianconero. Massima fiducia.

SOCIAL – Il post di Vlahovic

Dopo il pareggio per 2-2 in amichevole contro il Brest Vlahovic su Instagram ha pubblicato un post. Per lui parole da trascinatore, quasi da capitano: “Ci vuole tempo, ma sono sicuro che saremo in grado di fare grandi cose. Il vostro supporto è fondamentale”.