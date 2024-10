SOCIAL – Juve, Perin si scusa: “Dispiace perdere così, avanti con fiducia”

Prestazione super e un rigore parato: il messaggio del portiere della Juve Mattia Perin dopo la sconfitta contro lo Stoccarda

Nonostante le sue parate e il rigore fermato la Juve non è riuscita a portare a casa neanche un punto contro lo Stoccarda. La prestazione di Perin è rimasta comunque superlativa, dimostrazione di quanto il “secondo” portiere bianconero sia un giocatore di altissimo livello. Sui social l’estremo difensore italiano ha scritto: “Dispiace perdere così ma guardiamo avanti con fiducia, siamo un gruppo compatto e giovane con grandi margini. Grazie per il vostro costante sostegno!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Perin (@mattiaperin)

Juve, le parole di Perin

Al termine della partita Perin ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Mi dispiace tantissimo perché credo che questa sera lo Stoccarda ci ha messo in difficoltà. Come sapevamo e abbiamo detto ieri sono un’ottima squadra. Noi siamo una squadra di ragazzi intelligenti e con grande animo. Questa sconfitta ci farà crescere per farci crescere. Non ho mai visto nessuno avere successi senza avere fallimenti prima, se può essere considerato un fallimento una sconfitta. Ci servirà. Eravamo un po’ sottotono dal punto di vista del nostro atteggiamento solito. Non abbiamo avuto l’energia e non siamo stati bravi in campo, noi, a capire le difficoltà e cercare di risolverle. Penso veramente di non essere un vice, ma non solo quest’anno, ma anche in quelli passati. Restare in equilibrio quando si gioca poco è veramente dura, tutto il lavoro che c’è sotto non si vede ma è enorme. Purtroppo non riuscirò a godermi la prestazione perché è arrivata una sconfitta. Stasera metabolizziamo, domani anche un po’. Inter? Ci penseremo da dopodomani”.