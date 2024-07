SOCIAL – Juve, non solo corsa: giri in bici e barbecue in Germania

La Juve si trova in questo momento in Germania nella sede dell’Adidas per una settimana di ritiro che terminerà il prossimo 26 luglio con l’amichevole contro il Norimberga. Per i bianconeri è l’occasione per allenarsi in vista della prossima stagione, ma anche per fare gruppo e conoscersi meglio. ‍♂️ Thiago Motta & Dušan Vlahović having

La Juve si trova in questo momento in Germania nella sede dell’Adidas per una settimana di ritiro che terminerà il prossimo 26 luglio con l’amichevole contro il Norimberga. Per i bianconeri è l’occasione per allenarsi in vista della prossima stagione, ma anche per fare gruppo e conoscersi meglio.

‍♂️ Thiago Motta & Dušan Vlahović having a bike ride together! pic.twitter.com/QxQPGQW0hG — EuroFoot (@eurofootcom) July 22, 2024

SOCIAL – Giri in bici e barbecue: la Juve si diverte in Germania

Nella giornata di ieri la Juve da un lato si è allenata duramente, dall’altro ha trovato anche tempo per svagarsi un po’. Prima Vlahovic insieme a Motta è stato immortalato mentre andava in bicicletta. A fine giornata poi tutta la squadra si è riunita per un grande barbecue. Facce sorridenti e tanta spensieratezza: la stagione bianconera inizia con il piede giusto.