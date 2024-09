SOCIAL - Juve, McKennie esulta: "Notti di Champions League" - JuveNews.eu

Thiago Motta lo schiera titolare, lui lo ripaga segnando il gol del 2-0: notte magica per il centrocampista della Juve Weston McKennie

Ogni anno sembra sul punto di lasciare la Juve, poi resta, convince l’allenatore e lascia il segno. Contro il PSV all’esordio stagionale in Champions League Thiago Motta ha scelto a sorpresa di schierare McKennie titolare: risultato? Gol e grande prestazione. Il centrocampista americano su Instagram ha voluto quindi festeggiare la serata speciale con un post: “Notti di Champions League”.

Juve, le parole di Thiago Motta su McKennie

McKennie titolare è stata quindi l’ennesima intuizione vincente di Thiago Motta, che l’ha preferito a giocatori più blasonati come Douglas Luiz e Thuram. La logica è chiara: con il nuovo allenatore gioca chi se lo merita. Al termine della partita Motta ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Mi piace come tutti gli altri che abbiamo. Oggi volevamo approcciare bene, ha fatto bene lui come tutti i suoi compagni. È un buon risultato per cominciare la competizione, ora pensiamo e prepariamo già la prossima partita. Weston fa parte di questo gruppo e lo merita. Scegliere è il mio dovere, mettere gli undici che stanno meglio. Io sono contento per lui, sta lavorando e se lo merita. L’importante oggi è aver vinto e cominciato con una vittoria. Continuiamo così”.