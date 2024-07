SOCIAL – Juve, Brasile eliminato: decisivo l’errore di Douglas Luiz

L'errore dal dischetto del neo acquisto della Juve Douglas Luiz ha decretato la sconfitta del Brasile contro l'Uruguay. Il video

La Copa America del Brasile termina ai quarti di finale. La squadra verdeoro era tra le grandi favorite del torneo ma è stata costretta ad arrendersi di fronte all’Uruguay. Dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari, infatti, la partita è andata ai calci di rigore dove ad avere la meglio sono stati Suarez e compagni.

Juve, Brasile eliminato: Douglas Luiz sbaglia il rigore decisivo

Tanta Juve in campo tra le fila del Brasile. Danilo è infatti sceso in campo da titolare, mentre Bremer è rimasto in panchina. Il neo acquisto Douglas Luiz è invece subentrato all’81’ ed è stato protagonista in negativo. Ai calci di rigore, infatti, il centrocampista bianconero ha colpito il palo, decretando la sconfitta dei verdeoro.