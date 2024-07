SOCIAL – L’ex Juve Chiellini saluta i LAFC: “Grazie di tutto”

L'ex Juve Giorgio Chiellini con un lungo messaggio sui social ha salutato i LAFC: "Ora so di avere una seconda casa in California"

Giorgio Chiellini ha ufficialmente detto addio ai Los Angeles Fc. In un post su Instagram, infatti, l’ex Juve ha scritto: “GRAZIE. Oggi non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma voglio ringraziare davvero tutta la famiglia LAFC. Hai accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, rendendoci più facile il trasloco”.

Ex Juve, Chiellini lascia i LAFC: il messaggio social

“Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito alcune amicizie per tutta la vita, e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, Los Angeles. Questo non è un addio ma solo un arrivederci“, ha concluso il difensore italiano.