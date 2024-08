SOCIAL – 40 anni per Chiellini: gli auguri della Juve

La Juve sui social ha fatto gli auguri di compleanno a Giorgio e Claudio Chiellini che compiono oggi 40 anni

Giornata speciale per Giorgio Chiellini che oggi compie 40 anni. Il compleanno dell’ex difensore, che presto entrerà a far parte della dirigenza bianconera, è stato festeggiato dalla Juve sui social.

Una giornata speciale per Chiello che spegne 4️⃣0️⃣ candeline Tantissimi auguri Giorgio! pic.twitter.com/YcHUgzZXKh — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2024

Juve, gli auguri social della Juve per Chiellini

Il club bianconeri sui propri profili ha pubblicato un’immagine dell’ex difensore. In descrizione la frase: “Una giornata speciale per Chiello che spegne 40 candeline Tantissimi auguri Giorgio!”. Ma non è finita qui perchè la festa è doppia. Visto che sono gemelli, oggi è infatti anche il compleanno di suo fratello Claudio. Ecco il messaggio: “Ovviamente auguri anche al nostro Head of Next Gen Area”.