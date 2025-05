Marchisio cuore Juve: “Auguri all’Inter per la Champions? No, che vinca il migliore”

Intervenuto a margine della finale di Kings League l'ex Juve Claudio Marchisio ha parlato della finale di Champions League e non solo

Intervenuto a margine della finale di Kings League l’ex Juve Claudio Marchisio ha parlato della finale di Champions League: “Inter? Nessun augurio! Che vinca il migliore“. Gli anni passano, quindi, ma l’ex centrocampista resta sempre un cuore bianconero. E a proposito della Juve, Marchisio ha parlato anche di Tudor: “Non è semplice perchè è entrato in corsa. La Juventus deve entrare in Champions League e se riuscirà a centrare questo obiettivo sarà una stagione positiva. Invece con una mancata qualificazione la stagione sarebbe, ancora una volta, deludente. Confermeresti Tudor? Questo dipende dalla società e non sta me a giudicare questo. L’importante è arrivare in Champions. MVP della stagione bianconera? Thuram”.

Juve, le parole di Marchisio sul campionato italiano

Sulla Serie A ha poi aggiunto: "La Serie A sta vivendo un momento molto importante sia in alto che in basso quindi vedremo cosa succederà. Migliori giocatori di Serie A in Europa? Sommer visto che si sta giocando la finale di Champions League, all'estero invece Donnarumma. In difesa invece Buongiorno e Acerbi. A centrocampo McTominay, invece in attacco Thuram e Yamal".