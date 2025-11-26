Juventus, Locatelli suona la carica sui social

Manuel Locatelli al termine del match di Champions League, ha espresso tutta la sua felicità per il successo ottenuto.

La Juventus grazie alla vittoria per 2-3 sul campo del Bodo Glimt, è riuscita finalmente ad ottenere la prima vittoria europea. In una serata complicata, sia per le condizioni climatiche, sia per essere andati subito in svantaggio, i bianconeri hanno saputo reagire e portarsi a casa i tre punti.



Il capitano Manuel Locatelli, al termine della gara, ha affidato ai propri social il pensiero post-gara. Attraverso il proprio social Instagram, il centrocampista bianconero ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta: “Oggi un passo importante, conquistato con una grande prova di gruppo su un campo difficile. FinoAllaFine”. Questo il messaggio del capitano juventino.

https://www.instagram.com/p/DRfzw4cjKqt/?igsh=MXJmeWQ0YWRpOTVsMQ==