Bodo/Glimt-Juventus, Spalletti a Sky: "Vittoria che i giocatori si sono meritati. Su Zhegrova e David..."

Le parole dell'allenatore bianconero rilasciate a Sky al termine della partita disputata contro il Bodo/Glimt

Al termine della partita tra Bodo/Glimt-Juventus, mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky. Questo il suo pensiero sulla vittoria ottenuta contro i norvegesi:

“Quello che diventa fondamentale è aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto, che va a fare la partita a tutto campo, con ribaltamenti di fronte, con fatica in certi momenti, perchè loro hanno una qualità sullo stretto su questo campo, una velocità di idea che c’eravamo anche un po’ intimoriti guardandoli poi nelle partite precedenti. Poi noi ci abbiamo messo roba nel primo tempo, non sfruttando delle situazioni abbastanza facili.

E visto che non è bastato, nel secondo tempo hanno raddoppiato, hanno rincarato, ci hanno messo di più, per cui questa è una vittoria importante, una vittoria che i calciatori si sono meritati e che dedichiamo a noi stessi perchè ci vuole e soprattutto alla gente che ci ha seguito e che è venuta fino a questo posto qui facendo tre scali per arrivarci.

Se le scelte di Zhegrova e David hanno pagato? Hanno pagato, non si tratta di scelte, si tratta di far crescere tutta la squadra. Io stasera sono felice perchè ho visto i calciatori dentro lo spogliatoio con una faccia non contentissima, ma con la faccia più rilassata, perchè poi gli si può dire che gli pare, ma i calciatori sono calciatori che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare.

La squadra è entrata in campo, ha continuato ad andare avanti sempre, quando c’era qualsiasi occasione, ha giocato anche in velocità, ha fatto anche delle buone giocate, delle buone trame, poi in questo campo ci hanno sofferto tutti e noi c’eravamo informati da chi ci aveva giocato per sapere qualcosa di più e tutti ci hanno detto allo stesso modo: ragazzi, sembra vadano più forte, che tirino più facilmente, ci sono duemila difficoltà.

E siamo stati a questo livello qui, perchè nel secondo tempo sarebbe stato un peccato non portarla a casa, perchè la squadra ha meritato, oggi ha fatto quello che doveva fare e gli vanno fatti i complimenti.

Secondo me abbiamo un momento di difficoltà in tutti i sensi, perchè poi la squadra non esce libera dalle giocate, non è che vada a prendersi delle responsabilità, non ha grande coraggio, subisce un po’ questa cappa che abbiamo sopra di quello che ci viene un po’ detto, e questa vittoria diventa fondamentale. Ora però gli sto addosso, nel senso che dobbiamo per forza essere questi qui, lo abbiamo fatto vedere, perchè la partita era di estrema difficoltà.

Poi anche qui ci siamo creati problemi, perchè abbiamo avuto un paio di atteggiamenti dove abbiamo rimesso in discussione la partita e non era da rimetterla in discussione negli ultimi minuti. Però si passano questi momenti e i calciatori devono crescere a livello di condizione, di personalità. Bisogna fare uno step sia a livello mentale sia a livello di campo, perchè ora bisogna trovare il sistema di allenarsi bene, perchè altrimenti sempre questa squadra spezzettata non hai mai il ritmo corretto dentro gli allenamenti che te li fa vivere dentro le situazioni reali. Per salire anche di condizione, perchè abbiamo qualche calciatore fuori condizione. Solo a secco non basta, perchè bisogna fare fatica dentro la presa di coscienza di alcune situazioni di gioco, che vanno entrambe fatte velocemente. Per cui ci vogliono le situazioni reali di campo, non si possono fare solo le cose a secco. Però bisogna trovare le soluzioni perchè, come dicevo ieri, la squadra un po’ di cavalli nel motore ce li ha”.