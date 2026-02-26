Juventus, Locatelli su Instagram: “Grazie a tutti i tifosi presenti”

Il pensiero di Manuel Locatelli dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League.

Manuel Locatelli anche ieri sera è stato uno dei migliori in campo per la squadra bianconera. Oltre ad aver realizzato la rete del vantaggio su calcio di rigore, il capitano si è dimostrato un punto di riferimento per il centrocampo della Juventus.



Nel post match il centrocampista era quasi in lacrime, tra rimpianti, ma allo stesso tempo orgoglio, con la consapevolezza che la prestazione è un segnale importante in chiave campionato. Il numero cinque della Juve, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare il pubblico per il sostegno. Queste le sue parole: “Ti seguirò, ti sosterrò, bianconero unico amor ️️ Grazie ad ogni singola persona presente allo stadio questa sera. Fino alla fine”. Di seguito il link per accedere al post social:

https://www.instagram.com/p/DVMzFdhjJxO/?igsh=aGhwbnh4MnF3Yjgy