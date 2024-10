La Juve fa forza a Zapata: "In bocca al lupo Duvan, ti aspettiamo in campo!" - JuveNews.eu

La Juve sui social ha voluto fare un in bocca al lupo all'attaccante del Torino Duvan Zapata, fermato da un gravissimo infortunio

Nel corso della partita tra Torino e Inter l’attaccante granata Duvan Zapata ha subito un grave infortunio al ginocchio. Le sue condizioni sono sembrate subito molto serie ha hanno messo in grande allerta tutti i tifosi del club granata. Dopo aver aspettato qualche giorno che il ginocchio si sgonfiasse, in mattinata il bomber colombiano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato quanto si sospettava: stagione finita. Ecco il comunicato ufficiale: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”.

In bocca al lupo Duvan Ti aspettiamo in campo! — JuventusFC (@juventusfc) October 7, 2024

Infortunio Zapata, il messaggio della Juve

Nonostante Juve e Torino siano da sempre due squadre rivali, di fronte a un infortunio così grave il club bianconero ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e augurare una veloce guarigione al giocatore granata. Su X, infatti, la Vecchia Signora ha scritto: “In bocca al lupo Duvan. Ti aspettiamo in campo!”. I tempi di recupero per un infortunio di questo tipo sono di almeno 7 mesi e di conseguenza la stagione del bomber colombiano può dirsi già finita. Ora il Torino dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori.