SOCIAL – Juve, Igor Tudor è il nuovo allenatore: i commenti dei tifosi

La Juve ha annunciato l'esonero di Thiago Motta e Igor Tudor come nuovo allenatore: i commenti dei tifosi bianconeri sui social

La notizia era ormai da giorni nell’aria ma ieri è diventata ufficiale. Con un comunicato, infatti, la Juve ha annunciato l’esonero di Thiago Motta e Igor Tudor come nuovo allenatore bianconero: “Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”.

Juve, i commenti social su Tudor

I commenti dei tifosi bianconeri su X sono stati di diversa natura, tra chi ha esultato per l’esonero di Thiago Motta, chi ha voluto criticare la gestione della situazione da parte della dirigenza e chi invece ha fatto un imbocca al lupo al nuovo allenatore. “Neanche un post fatto a parte per Thiago Motta. Che vergogna. Siete una società morta e sepolta, senza senso e senza rispetto della nostra storia”, ha scritto qualcuno. E poi: “Visti gli infortuni, se vuoi fare anche da allenatore giocatore va benissimo! Bentornato! Forza Igor!”. E ancora: “Mister, penso durerà poco, ma vederti tornare a casa è sempre bello. Thiago, posto giusto al momento sbagliatissimo. Questione di anni e saremo qui a mangiarci le mani. In bocca al lupo”. Nel frattempo Di Marzio sgancia un annuncio clamoroso sul mercato della Juve <<<