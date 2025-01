Juve, tanti auguri Sam: Mbangula compie oggi 21 anni

Giornata speciale in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Mbangula: ecco il comunicato del club bianconero

Giornata speciale in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Mbangula. Ecco il comunicato del club bianconero: “Spegne 21 candeline oggi Samuel Mbangula. Giovane, ma sempre più affidabile e con un talento evidente, ormai a tutti. Fin da quando, al suo esordio da titolare in Serie A, contro il Como lo scorso agosto, si presentò con un grande gol. Un gol bissato da un altro, altrettanto bello, a dicembre contro il Bologna. Che queste perle siano le prime di una lunga serie! Buon compleanno, Sam!“.

Juve, l’incredibile crescita di Mbangula

Alzi la mano chi prima dell’inizio della stagione conosceva Mbangula. Pochissimi, quasi nessuno. Il belga è un prodotto del progetto Next Gen e Thiago Motta appena arrivato alla Continassa ha riconosciuto il suo talento, schierandolo subito titolare. Il risultato dopo la prima metà di stagione sono 14 presenze in Serie A, condite da 2 gol e 3 assist. Numeri che sottolineano quanto il giovane classe 2004 abbia lasciato il segno, arma preziosa tanto a partita in corso quanto da titolare. Una crescita importante che nonostante le voci di mercato sembra destinata a continuare in maglia bianconera, almeno fino al termine della stagione. Poi si vedrà quale sarà il suo futuro: per ora la Juve se lo gode.