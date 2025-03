SOCIAL – Juve, tanti auguri Gleison! Bremer compie oggi 28 anni

Giornata speciale per il difensore bianconero Gleison Bremer, che oggi compie 28 anni: ecco il messaggio pubblicato dalla Juve

Giornata speciale per Bremer, che oggi compie 28 anni. Ecco il messaggio pubblicato dalla Juve: “Gleison Bremer festeggia quest’oggi – martedì 18 marzo 2025 – 28 anni in quello che è il suo terzo compleanno con la maglia della Juventus. Gleison, alle prese dallo scorso ottobre con il recupero dall’operazione al ginocchio a seguito dell’infortunio subito nel corso del match di Champions League contro il Lipsia, è un vero è proprio punto di riferimento per tutto il mondo bianconero. Sono 91 le presenze collezionate dal numero 3, tutte disputate dal primo minuto, con 8 reti realizzate, la prima, contro la Salernitana all’Allianz Stadium nel settembre del 2022, con una specialità di casa Bremer: il colpo di testa. Ti aspettiamo in campo Gleison e tanti auguri di buon compleanno da tutti noi!”.

Juve, l’importanza di Bremer

Arrivato alla Juve per sostituire un giocatore di altissimo livello come De Ligt, Bremer ha dimostrato sin da subito di essere all’altezza, diventando ben presto un punto fisso della difesa bianconera. Proprio per questo quando all’inizio di questa stagione il brasiliano ha subito un infortunio al legamento crociato tutti i tifosi della Vecchia Signora si sono subito preoccupati. Con lui e senza di lui la difesa della Juve è completamente diversa. Ora la speranza è che possa tornare in campo al più presto, magari già per il Mondiale per Club che si giocherà questa estate. Nel frattempo arriva una notizia bomba: con Motta è finita, al suo posto arriva… <<<