Juve, il saluto di Mulazzi: “Difficile trovare le parole”

Dopo tanti anni passati alla Juve Mulazzi si prepara a lasciare Torino per trasferirsi al Sion: la sua lettera di addio

Dopo tanti anni passati alla Juve Mulazzi si prepara a lasciare Torino per trasferirsi al Sion. Il terzino su Instagram ha quindi voluto salutare tutto il mondo bianconero con un toccante messaggio: “Difficile trovare le parole per salutare quella che è stata CASA per 11 lunghi e bellissimi anni. Sono arrivato che ero poco più di un bimbo e mi hai accompagnato nell’adolescenza, fino a rendermi UOMO. Mi hai insegnato cosa significa la parola APPARTENENZA, il senso di RESPONSABILITÀ, l’importanza del SACRIFICIO e della DEDIZIONE”.

Juve, la lettera d’addio di Mulazzi: le sue parole

“Sei stata come una seconda famiglia, mi hai educato e migliorato ogni giorno, spingendo sempre più in alto l’asticella. Sei stata un’insegnante SEVERA, ESIGENTE, ma che ha sempre saputo riconoscere i MERITI quando necessario. Con te ho imparato che VINCERE NON È IMPORTANTE, MA È L’UNICA COSA CHE CONTA. Ho appreso che le SCONFITTE e le DELUSIONI, per quanto dolorose, sono e saranno sempre un nuovo punto di PARTENZA. GRAZIE non sarà mai abbastanza, ma è tutto ciò che posso dirti, il resto sarebbe superfluo. GRAZIE Juventus”, ha concluso. Nel frattempo i tifosi della Juve sono in delirio: annuncio clamoroso <<<