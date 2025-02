Juventus, tifosi in delirio: annuncio clamoroso poco fa! / News

In casa Juventus si guarda al presente ma anche al futuro. E in queste ore è arrivato un chiaro, chiarissimo annuncio di mercato

Al Corriere dei Torino ha parlato Paolo Ardoino, AD di Tether e nuovo azionista della Juventus. Dicendo delle cose che fanno ben sperare (e forse anche qualcosa in più) i tifosi della Juventus. Ecco le sue parole: “Quando abbiamo deciso di comprare le azioni del club? È un processo che durava da un po’ di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini“. Poi Ardoino continua: “Vorremmo poter aiutare l’attuale dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. Se abbiamo avvertito John Elkann o Exor? In passato, ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica“. E poi, nel corso dell’intervista, arrivano le parole che fanno sognare i tifosi.

“Diventare sponsor? Non lo escludo. Ma in questo momento non conosciamo i termini di un eventuale contratto di sponsorizzazione. Di certo non si fa tutto questo per pubblicità: abbiamo chiuso lo scorso anno con 13,7 miliardi di utili, abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni. La Juve deve tornare dove merita. Sempre per questo ho scritto “Make Juve Great Again”. Slogan scelto perché ha funzionato. Anche se è vero che siamo vicini all’attuale amministrazione americana“. Insomma, la Juventus sembra pronta al rilancio. Nella maniera più assoluta e totale. Una notizia, questa, che fa sognare. In grande, però. E la rivoluzione, passerà anche da qualcosa di enorme che Giuntoli sta pensando di fare in vista del prossimo anno <<<