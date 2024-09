SOCIAL - Juve, tutte i ratings su FC25: Bremer il migliore, disastro Yildiz - JuveNews.eu

Tutti i ratings dei giocatori della Juve su FC25: il migliore è Bremer ma la valutazione di Yildiz è uno scherzo, parola di Vlahovic

La stagione 2024/25 è iniziata ormai da più di un mese e come ogni anno sarà accompagnata online dal nuovo simulatore calcistico di casa Ea Sport. Il prossimo 27 settembre, infatti, uscirà Fc25, ultima fatica della casa di produzione videoludica canadese. La Juve sarà ambassador del videogioco, con volti realistici di tutti i giocatori in rosa. Ma quali saranno le valutazioni dei giocatori nella modalità Ultimate Team? Il più forte sarà Bremer con 86, seguito da Vlahovic, Koopmeiners, Locatelli e Douglas Luiz tutti con 83. Presenti tutti i nuovi acquisti, da Nico Gonzalez (80) fino a Kalulu e Thuram (78). Il più “scarso”? A sorpresa sarà Yildiz con appena 70. Non a caso nel video promozionale girato alla Continassa Vlahovic scherzando dice: “No no, è uno scherzo. Questo non lo commenteremo“.

Juve, tutte le valutazioni dei giocatori su FC25

Di seguito tutti i ratings ufficiali dei giocatori della Juve: “Bremer 86, Vlahovic 84, Koopmeiners 83, Locatelli 83, Douglas Luiz 83, Danilo 82, Milik 81, Di Gregorio 80, Nico Gonzalez 80, Perin 79, Gatti 78, Kalulu 78, McKennie 78, Thuram 78, Cambiaso 77, Arthur 77, Fagioli 76, Cabal 74, Weah 74, Pinsoglio 72, Yildiz 70”. Ma come mai Yildiz ha ricevuto una valutazione così bassa? Il turco è molto giovane e non fino allo scorso anno non era neanche presente su UT. Per questo la EA avrà voluto dargli una valutazione inferiore ma di certo nel corso dell’anno riceverà diverse versioni potenziate.