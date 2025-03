SOCIAL – Juve, tanti auguri Carlo! Pinsoglio compie 35 anni

Ci sono giocatori importanti in mezzo al campo con le loro giocate di classe e numeri da campioni. Ce ne sono altri poi la cui importanza è invece più difficile da notare a occhio nudo, decisivi all’interno dello spogliatoio grazie alla loro professionalità ed esperienza, simboli e guide per i più giovani. Carlo Pinsoglio è senza dubbio uno di questi.

Juve, tanti auguri Pinsoglio

È una domenica speciale per il portiere Carlo Pinsoglio, che oggi festeggia il suo 35° compleanno – l'ottavo in bianconero per uno dei pilastri dello spogliatoio della Juventus. Pinso, come è affettuosamente chiamato, è cresciuto nelle giovanili della nostra squadra e, dopo aver trascorso diverse stagioni in giro in tutta Italia, è sempre rimasto con il cuore bianconero, dando il massimo per il gruppo e facendo sentire la sua presenza e la sua personalità in panchina e ogni giorno in allenamento. Sempre col sorriso sulle labbra, è un motivatore costante per tutti i suoi compagni di squadra e il suo atteggiamento positivo lo rende parte unica e integrante del gruppo, apprezzato da tutti coloro che lavorano al suo fianco. A noi non resta altro che augurargli il meglio in questo giorno speciale: buon compleanno Pinso!".