Juve, la società celebra le 100 presenze di Yildiz e Cambiaso

Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz raggiungono le cento presenze con la maglia bianconera. Leggiamo il messaggio della Juventus.

Quella di ieri sera, non è stata una serata importante soltanto per la vittoria ottenuta, ma anche per un importante traguardo raggiunto da Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso. I due infatti, hanno raggiunto entrambi la presenza numero 100 con la maglia bianconera in tutte le competizioni.

La società per l’occasione, ha voluto celebrare i due giocatori con un post social. La Juventus, attraverso il proprio account Instagram ha così scritto: “ They started together and they it 100 together”, “Hanno iniziato insieme e hanno raggiunto 100 insieme”. Questo il messaggio del club, per congratularsi con loro per il raggiungimento di questo importante traguardo.

https://www.instagram.com/p/DRhQlg-iMSe/?img_index=1&igsh=NHJsZDJkdGxlZ28x