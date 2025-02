Juve, tanti auguri Tim! Weah festeggia 25 anni

La Juve con un comunicato ha festeggiato il compleanno di Weah: "Tanti auguri Tim!". Riuscirà a festeggiare con una vittoria?

La Juve con un comunicato ha festeggiato il compleanno di Weah: “Giornata speciale in casa Juve: oggi Timothy Weah spegne 25 candeline! L’esterno bianconero, arrivato a Torino nel 2023, sta vivendo la sua seconda annata con la nostra maglia, mettendo in campo tutta la sua energia, velocità e spirito di sacrificio, come confermano per esempio i gol, già sei, messi a segno in questa stagione. Timothy sta dimostrando il suo valore partita dopo partita, contribuendo con il suo dinamismo e la sua qualità sulla fascia e non solo un mix di talento e determinazione che lo rendono un giocatore prezioso per tutti noi. E mentre ci prepariamo alla trasferta di Cagliari, ti auguriamo tutti insieme buon compleanno, Timo!“.

Juve, Weah ancora titolare contro il Cagliari

Nel corso delle ultime settimane Weah sta diventando un giocatore sempre più importante nello scacchiere tattico della Juve. Motta lo sta infatti utilizzando come terzino destro, ruolo che l'americano sta ricoprendo con grande successo. Suo ad esempio il gol del momentaneo 1-1 nella disfatta contro il PSV. Anche contro il Cagliari Tim si prepara a scendere in campo dal 1′ minuto in quella posizione: riuscirà a festeggiare il suo compleanno con una vittoria?