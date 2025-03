Juve, tanti auguri Khephren! Thuram compie 24 anni

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Thuram. Ecco il messaggio del club bianconero: “Primo compleanno in bianconero per Khephren Thuram, il centrocampista francese arrivato a Torino nell’estate 2024 dal Nizza e nato il 26 marzo 2001 – figlio di papà Lilian, che con la Juventus ha giocato 204 partite in carriera. Energia, fisicità e non solo: queste alcune delle caratteristiche che Khephren ha messo in mostra in questi primi mesi in bianconero, in una stagione in cui finora ha raccolto 39 presenze complessive – il quarto con più presenze dell’intera rosa – tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il tutto condito con quattro gol e quattro assist; soltanto due dei tanti dati che raccontano la crescita e il rendimento del centrocampista, pronto anche in futuro a dare il suo contributo e a mettersi a disposizione della squadra. Buon compleanno, Khephren!“.

Juve, Thuram tra i pochi a salvarsi

Mancano ancora nove giornate al termine della stagione ed è quindi ancora troppo presto per dare dei giudizi definitivi. Per quanto visto fin qui, però, Thuram è stato uno dei pochi giocatori a salvarsi in una Juve senza grinta e senza idee. Il centrocampista francese è stato uno dei pochi a metterci l’anima, decisivo in più di un’occasione. Tanti auguri Khephren! Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: Sterling alla Juve <<<