Sterling alla Juventus, annuncio improvviso poco fa | Mercato

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus: ecco le voci che stanno circolando su un nome nuovo

Il calciomercato non dorme mai e questo lo sanno tutti, non è certo una novità. Poi, questa che è appunto una certezza, trova ancor più ragione quando si parla del calciomercato della Juventus. Le ragioni sono diverse ma possono riassumersi in una unica grande evidenza: è già tempo per un nuovo progetto, alla Continassa. Il naufragio del progetto Thiago Motta, l’inizio di quello Igor Tudor a tempo ancora da definire, ha innescato l’ennesimo anno zero. Questo impone riflessioni e obbliga la dirigenza juventina, il direttore Cristiano Giuntoli in primis, a guardarsi già intorno in vista della prossima estate. Bisogna pur ripartire da qualcosa. E, visto che la sfiducia che è toccata a Motta cascherà addosso pure ad alcuni calciatori, bisogna pur cominciare a cercare qua e là occasioni di mercato. Una, ad esempio, potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Juve su una icona della Premier League / News mercato

Secondo quanto riferito dai colleghi spagnoli di Fichajes, la Juve starebbe monitorando la situazione di Raheem Sterling. Un nome che non ha di certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria icona della Premier League dove ha vestito le maglie di Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Prima ancora, nei settori giovanili di West Ham e QPR. All’Arsenal, dove sta militando in questo momento e dove è a giocarsi i quarti di finale di Champions League, ha un contratto di prestito fino a giugno. Poi, tornerà al Chelsea – solo giuridicamente – per la scadenza naturale del contratto. A giugno, quindi, si ritroverà senza squadra e la Juventus fiuta il colpo a costo zero. Classe 1994, può ancora concedersi un’altra grande quadra all’età di 31 anni. E magari, chissà, dopo una grande carriera disputata tutta quanta a casa sua, accettare l’avventura in Italia. Giuntoli ci pensa: potrebbe essere Sterling uno dei colpi estivi da cui ripartire.