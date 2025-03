SOCIAL – Bremer: “Arrivare alla Juve è stato qualcosa di enorme”

Intervenuto sul proprio profilo Instagram il difensore della Juve Gleison Bremer ha raccontato il suo arrivo in casa bianconera

Intervenuto sul proprio profilo Instagram il difensore della Juve Gleison Bremer ha raccontato il suo arrivo in casa bianconera: “Vedevo la Juventus vincere tutti i titoli e proprio in quell’anno era arrivato Cristiano Ronaldo. Avevano fatto grandi acquisti ed era la squadra che dominava il campionato italiano. Arrivare alla Juventus è stato qualcosa di enorme. Ho avuto l’opportunità di mostrare il mio valore sia alla Juve che nazionale. Ogni stagione, prima di iniziare, stabilisco i miei obiettivi, li scrivo tutti e li lascio sempre in un posto dove posso vederli come in bagno, sullo specchio, ben visibili. Niente accade per caso“.

Juve, l’importanza di Bremer

Arrivato alla Juve per sostituire un giocatore di altissimo livello come De Ligt, Bremer ha dimostrato sin da subito di essere all'altezza, diventando ben presto un punto fisso della difesa bianconera. Proprio per questo quando all'inizio di questa stagione il brasiliano ha subito un infortunio al legamento crociato tutti i tifosi della Vecchia Signora si sono subito preoccupati. Con lui e senza di lui la difesa della Juve è completamente diversa. Ora la speranza è che possa tornare in campo al più presto, magari già per il Mondiale per Club che si giocherà questa estate.