Osimhen alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa | News

In casa Juventus si continua a parlare di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro sul tema legato al calciomercato

La Juventus non vuole più sbagliare. Gli errori della scorsa estate si sono abbattuti lungo il cammino della stagione in essere ed hanno lasciato delle vittime lungo la strada. Thiago Motta, su tutti, lui ad aver pagato per tutti. Ma non è detto che l’ex allenatore sarà l’unico a pagare dazio. Alla Juventus rischiano un po’ tutti dai calciatori – quelli acquistati un anno fa, ma anche quelli veterani – e pure in dirigenza. Sappiamo bene che Cristiano Giuntoli non è ben saldo della sua posizione, d’altronde fu lui a scegliere Motta, è quindi lecito aspettarsi una presa di responsabilità anche da parte sua. Ma per ora resta dov’è e imposta il calciomercato con l’intenzione, lo dicevamo all’inizio, di non commettere più errori. I nomi che sta sondando sono da stropicciarsi gli occhi e Champions League permettendo – porta denari, lo sappiamo bene – sta già lavorando per costruire una grande Juve. A partire dall’attacco.

Osimhen va alla Juventus? Ultim’ora calciomercato (clamorosa)

Sappiamo che la Juventus ha in mente di rifarsi l’attacco, di rinunciare all’attuale parco per ristrutturarlo in toto. Andranno via Dusan Vlahovic, Arek Milik e Kolo Muani. Arriverà un grande numero nove che nella mente di Giuntoli ha un nome e un cognome: Victor Osimhen. L’ex Napoli – arrivato all’ombra del Vesuvio proprio tramite Giuntoli – lascerà il Galatasaray per temine del prestito e verrà nuovamente piazzato. Su di lui ci sono top club europei ma soprattutto la ricca Arabia Saudita. Occhio però alla Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dalla Sport, infatti, la società bianconera avrebbe pronta una offerta da 85 milioni di euro per ottenere il cartellino del nigeriano. Sarebbe una cifra che andrebbe a superare la ricca clausola che lo libererebbe per l’estero. una offerta che Aurelio De Laurentiis non potrebbe rifiutare neanche volendolo. Vedremo se verrà effettivamente formalizzata. I tifosi già sognano.