Inter-Juve, Biasin controcorrente: “Non si è visto grande calcio”

Intervenuto su X il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato sotto una luce diversa il derby d'Italia tra Inter e Juve

Da 1-0 a 4-4: quello andato in scena ieri sera è un derby d’Italia che passerà alla storia. Inter e Juve si sono affrontate a viso apertissimo regalando al pubblico una partita ricca di emozioni, gol e spettacolo. Non per tutti, però, è stata una bella partita. Il giornalista Fabrizio Biasin su X ha infatti scritto: “Come fai a dire che in Inter-Juve non ci sia stato buon calcio. Molti non sono d’accordo con me e, ci mancherebbe, ognuno ha la sua rispettabilissima visione delle cose. Per come la vedo io, un numero smisurato di gol e di occasioni da una parte e dall’altra certifica il livello dello spettacolo, ma non quello del gioco. Inter-Juve è stata spettacolare come può essere spettacolare una partita degli Harlem Globetrotters: sono divertentissimi da vedere, ma non chiamiamolo basket”.

Inter-Juve: attacchi super, difese da rivedere

In effetti Biasin può anche avere ragione. La partita è stata sicuramente divertente ma da un punto di vista tecnico e tattico gli errori da parte di entrambe le squadre sono stati molteplici ed evidentissimi. Se gli attacchi hanno convinto, le difese hanno invece lasciato a desiderare. Un derby spettacolare sì, ma che ha lasciato a desiderare sotto diversi punti di vista. In fondo però sono per partite come questa che i bambini si innamorano del calcio.