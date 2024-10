Juve, Locatelli: “Partita incredibili. Scudetto? Dobbiamo rimanere umili”

Le parole del centrocampista bianconero Manuel Locatelli in conferenza stampa al termine del derby d'Italia tra Inter e Juve

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha detto: “È stata una partita incredibile, ci sono state emozioni forti. Siamo soddisfatti dello spirito di squadra avuto. Analizzeremo gli errori sui gol subiti ma ripartiamo dallo spirito avuto. C’è stato un momento in cui abbiamo sofferto ma tra noi ci trasmettevamo positività. È stata una partita incredibile, una partita con due squadre forti. Per come si è messa la partita è un punto guadagnato ma le partite sono così”.

Juve, le parole di Locatelli

Sul suo ruolo: “Cerco di fare quello che mi chiede il mister, aiuto i più giovani. Poi da centrocampista è normale che parli di più. Rispetto al passato cerchiamo di avere più possesso di palla ma non mi piace fare paragoni. Lui ci dà nuove idee e stiamo cercando di seguirle. Siamo andati a pareggiarla a San Siro, la consapevolezza è importante. Abbiamo preso gol evitabili ma dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso. Siamo giovani e abbiamo una buona base per lavorare“. Sulla lotta scudetto: “Sono squadre forti ma anche noi lo siamo. L’Inter gioca insieme da tanto tempo, hanno esperienza e sono preparati a giocare questo tipo di partite. Noi dobbiamo rimanere umili“.