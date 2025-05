Greggio ci crede: “Con l’arrivo di Tudor la Juve è cambiata”

Intervenuto su X il conduttore e grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha analizzato la vittoria contro l'Udinese

Intervenuto su X il conduttore e grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha detto: “Con l’arrivo di Igor Tudor, juventino nel DNA, la Juve è cambiata, gioca con lo spirito, la caparbietà, e il “credo” della Juventus. E oggi è andata, ora più che mai fino alla fine ora e sempre forza Juve“.

Juve, le parole di Tudor

Al termine della partita Tudor in conferenza stampa ha detto: “Ho visto tanto spirito, tanto pressing e tanta qualità. 10 calci d’angolo, tanti tiri, quella è qualità. Oggi abbiamo dimostrato qualità di gioco, che alleniamo, mi è piaciuta la squadra in tutti i sensi. Lo spirito è alla base di una squadra, oggi ho visto tante belle cose. Sono veramente contento perché si è fatta una bella partita. Il primo tempo mi è piaciuto tanto, è mancato solo il gol. I ragazzi sono stati bravi, l’abbiamo preparata in una bella settimana di lavoro, ora manca questo ultimo pezzo. Dobbiamo riposarci bene e prepararci al meglio. Venezia? Complicata come tutte, bisogna sudare fino alla fine. Conceicao ha fatto una grande gara, se lo è meritato col lavoro, è salito tanto di condizione, si è meritato questa partita. Nel calcio cambia tutto in 5 minuti, lui si è trovato pronto e ha fatto una grande partita. Poi quando mettiamo Nico e Cambiaso in fascia aggiungiamo qualità sulle fasce. Sono contento, non c’è un giocatore che non fatto bene, anche chi è entrato. Douglas, Vlahovic, il gol è importante. Andiamo avanti”. Nel frattempo è arrivata una bomba di mercato nella notte: Conte alla Juve <<<