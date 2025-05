Conte alla Juventus: botto di calciomercato | La bomba della notte

La Juventus continua a pensare al prossimo futuro. Per quel che riguarda la panchina le notizie vanno in una sola direzione

Secondo appuntamento con La Bomba della notte su Juvenews.eu. Disponibile in esclusiva per i lettori, dalle ore 7.00.

La Juventus vuole continuare a lavorare per costruire qualcosa di grosso in vista della prossima stagione. Anche per questo motivo, ultimamente si parla sempre con più insistenza di quel che potrebbe accadere sul fronte legato alla questione panchina. Con Tudor, che salvo colpi di scena – che non ci aspettiamo – dirà addio. Al suo posto? Il sogno è sempre e solo uno: Antonio Conte. Su cui arrivano novità.

Secondo alcune indiscrezioni che Juvenews ha raccolto in esclusiva, Antonio Conte sarebbe pronto a dire addio al Napoli al di là di come andrà a finire il discorso scudetto. C’entra poco anche l’aspetto legato al calciomercato. ADL sarebbe infatti pronto a mettere in piedi una sessione importantissima. Ma la Juve, è la Juve. E per questo, Conte non avrebbe dubbi sulla sua scelta. Tornare a Torino e portarsi dietro anche due super colpi: Osimhen e Retegui. Addio immediato per Vlahovic e Kolo Muani. Aggiornamenti, sono previsti nelle prossime ore. Appuntamento a domani mattina. Buon lunedì!