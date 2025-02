Ex Juve, doppio compleanno: auguri a Cristiano Ronaldo e Tevez

Oggi è il compleanno di Tevez e Cristiano Ronaldo: i commenti dei tifosi della Juve per i due grandi ex attaccanti

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di due grandissimi ex bianconeri come Cristiano Ronaldo e Carlitos Tevez. Il portoghese compie oggi 40 anni mentre l’argentino ne festeggia 41. Su X il club bianconero ha scritto: “Buon 40o compleanno Cristiano” e “Due stagioni in bianconero e 4 titoli conquistati. Tanti auguri Carlitos”.

Compleanno Tevez e Ronaldo, i commenti dei tifosi

Tanti i commenti dei sostenitori bianconeri, che hanno voluto rendere omaggio a due grandi attaccanti della storia recente del club, che hanno fatto la differenza a suon di gol e giocate. Su Tevez hanno scritto: “Nessun altro ha mai lasciato un segno così profondo in soli due anni di permanenza. Buon Compleanno Apache” e “Top 3 numero 10 della storia bianconera: Del Piero Platini Tevez”. Su Cristiano invece: “Essere stati scelti da lui per il suo dopo Real Madrid, rappresenta benissimo il livello mondiale che avevamo raggiunto. Rimane il rammarico che tra Covid e qualche scelta societaria sbagliata, non lo si sia “sfruttato” di più come uomo immagine, e sinceramente, anche in campo…” e ancora “Gente lo criticava…ora abbiamo giocatori senza identita’, DNA, dignità”. Nel frattempo la Juve lavora alla cessione di Vlahovic nel 2026: scelto il sostituto <<<