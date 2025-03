Ex Juve, Huijsen fuma erba? “Sono nato con questi occhi, non posso farci niente”

Il simpatico botta e risposta tra l'ex Juve Huijsen e l'influencer Papa Pincus: "Fumo erba? Sono nato così, l'ho ereditato da mia madre"

Dean Huijsen è uno dei più grandi rimpianti della storia recente della Juve. La scorsa estate il club bianconero non ha credito fino in fondo in lui e ha deciso di venderlo al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro. Il risultato? Stagione incredibile in Premier League, valore di mercato più che triplicato, voci di mercato che lo vogliono al Real Madrid e convocazione nella nazionale maggiore della Spagna. Il classe 2005 è finito però nei riflettori anche per un altro motivo.

Does Dean Huijsen smoke weed? ‍ pic.twitter.com/B1OzFt1Ca7 — MATT ️ (@PapaPincus) March 24, 2025

Ex Juve, Huijsen: “Fumo erba? No, ho ereditato gli occhi da mia madre”

Sui social molti tifosi spagnoli dopo averlo visto esordire con la maglia della nazionale sono rimasti incuriositi dalla forma e dall’espressione degli occhi di Huijsen. Non a caso l’influencer Papa Pincus gli ha chiesto: “Quanta erba fumi?”. Una domanda ironica, a cui l’ex Juve ha prontamente risposto: “A tutti quelli che mi guardano e si fanno la stessa domanda dico: se ho uno sguardo del genere, gli occhi assonnati per intenderci, è perché li ho ereditati da mia madre. Sono nato così, non posso farci niente. E oltretutto non ci è consentito prendere niente…“. Nel frattempo arriva una notizie di calciomercato: saluta l’Inter e va alla Juve <<<