Tanti auguri Nicolò! La Juve festeggia i 22 anni di Savona

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Savona. Ecco il messaggio del club bianconero: “Primo compleanno in Prima Squadra per Nicolò Savona, il giovane difensore della Juventus che in questo mercoledì 19 marzo compie 22 anni. Cresciuto nelle giovanili della squadra bianconera, passando dall’Under 17 alla Primavera, fino allo sbarco in Next Gen con cui ha raccolto ben 61 presenze, Savona è uno dei tanti esempi di come la formazione all’interno del settore giovanile possa poi portare all’approdo in Prima Squadra. Aggregato al gruppo dalla scorsa estate, il numero 37 della Juventus ha giocato finora nel complesso 31 partite, facendo il suo esordio non solo in Serie A, ma anche in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Tanti auguri, Nicolò!“.

Juve, l’apporto di Savona

Fino alla stagione 2023/24 nessuno o quasi sapeva chi fosse Nicolò Savona. Il terzino italiano era uno dei tanti talenti della Next Gen, certo, ma nessuno gli aveva mai dato la possibilità di brillare, cosa che invece ha deciso di favore Thiago Motta. Il tecnico bianconero senza guardare alla carta d'identità la spedito subito in campo con la Prima Squadra e i risultati sono stati eccellenti: già 31 presenze, 2 gol e 1 assist per il classe 2003, diventato nel giro di pochi mesi un giocatore importantissimo nelle rotazione della Vecchia Signora.