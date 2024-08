ULTIM’ORA – Novità su Dani Alves e non solo: si infiamma il mercato della Juve!

DANI ALVES E’ il nome caldo del momento, Dani Alves potrebbe essere il primo rinforzo della Juve. Non solo il terzino brasiliano però, perché quest’oggi hanno parlato diversi obiettivi della Juve e le novità sono importanti e aprono ulteriori scenari nel mercato bianconero. Dopo la notizia circolata ieri e ferocemente polemizzata dalla stampa spagnola, nelle

DANI ALVES

E' il nome caldo del momento, Dani Alves potrebbe essere il primo rinforzo della Juve. Non solo il terzino brasiliano però, perché quest'oggi hanno parlato diversi obiettivi della Juve e le novità sono importanti e aprono ulteriori scenari nel mercato bianconero. Dopo la notizia circolata ieri e ferocemente polemizzata dalla stampa spagnola, nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione l'agente del terzino brasiliano:

AGENTE

"Non sono vere le voci che parlano di accordo raggiunto con la Juve. Dani non ha chiuso niente con nessuno e ora è concentrato esclusivamente sul Brasile. E' vero che mi sono incontrata con la Juventus, ma non solo con loro. Ho visto anche due club turchi, uno inglese e uno francese" Un altro grande obiettivo della Juve è Lukaku, e le sue parole aprono al futuro:

LUKAKU

"Sono giunto ad un punto della carriera dove devo fare la scelta giusta. Ora all'Everton c'è un nuovo investitore e ovviamente parlerò anche con lui per capire se ha qualcosa da dirmi, ma ho già una mia idea: voglio vincere titoli" Una chiara dichiarazione d'intenti che fa capire come Lukaku voglia lasciare l'Everton, così come vuole farlo l'altro grande obiettivo della Juve Michy Batshuayi:

BATSHUAYI

"Se voglio rimanere al Marsiglia? Non lo so, vedremo…Ogni giocatore sogna un campionato importante. L'Europeo può poi essere anche una vetrina in questo senso". Un campionato importante come la Serie A? Chi può dirlo.. Parole ancora più chiare quelle di Rummenigge, che spinge Gotze lontano dal Bayern:

GOTZE

"Mario sa cosa vuole il Bayern e cosa vuole Ancelotti. Ora, se vuole giocare con costanza, deve decidere cosa fare. Al giocatore è stato spiegato tutto chiaramente, conosce i piani del club e del nuovo allenatore e ora deve fare le sue scelte". Intanto Marotta conferma tutto: