Nelle ultime ore sta rimbalzando la notizia secondo cui la Roma è pronta ad anticipare la Juve nella corsa a uno degli obiettivi principali di Marotta

LA ROMA SCIPPA LA JUVE

Come riporta il Tempo, giornale romano e quindi sicuramente ben informato sulle vicende di mercato giallorosse, la Roma sarebbe molto interessata a un centrocampista che è da tempo nel mirino della Juventus. L’interessamento giallorosso potrebbe complicare non poco i piani della Juve visto che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

La roma sarebbe interessata al giovane centrocampista dell’Anderlecht Tielemans, classe 1997. Alla juve, visto che qualcuno partirà quest’estate, serve a tutti i costi un uomo in mezzo al campo, ma i giallorossi hanno un disperato bisogno di sostituire Pjanic, prossimo al trasferimento in un grande club europeo. La cifra richiesta dal club belga è esagerata e destinata ulteriormente a salire: CONTINUA A LEGGERE

RICHIESTA SHOCK

L’Anderlecht non lascerà partire il suo gioiellino per meno di 30 milioni di euro, una cifra altissima per un ragazzo che compirà tra poco 19 anni. I belgi possono alzare ulteriormente la posta perché c’è un’altra big molto interessata a Tielemans che potrebbe alla fine accontentare le richieste dell’Anderlecht: CONTINUA A LEGGERE

TERZO INCOMODO

Anche il Bayern Monaco sta pensando al belga per rinforzare la squadra e quindi si prevede una sfida a tre per il giocatore, con l’Anderlecht che è già pronto a sfregarsi le mani. Non solo Tielemans, la Juve sta lavorando su un altro baby fenomeno che sta incantando l’Europa e presto potrebbe fare follie per portarlo a Torino: CONTINUA A LEGGERE