ULTIM’ORA – Juve, per 6 milioni arriva il nuovo difensore. A portarlo ci pensa Raiola

RAIOLA

La Juve inizia a pianificare la prossima stagione e Beppe Marotta si muove già sul mercato per chiudere i primi affari. L'infortunio di Marchisio non blocca le altre trattative in casa Juve, con i bianconeri che oltre a pensare al centrocampo sta lavorando anche per la difesa e il nuovo colpo lo porta direttamente Mino Raiola:

NOME NUOVO

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror Marotta sta lavorando per Kenny Tete, terzino emergente dell'Ajax sponsorizzato anche da Mino Raiola. Secondo il tabloid inglese lo United avrebbe puntato forte sul terzino olandese ed è pronto a sfidare a bianconeri in un affare low cost dove sarà decisiva la volontà del calciatore. La Juve si prepara a sfidare i red devils ed ha già pronta la strategia:

STRATEGIA

Il giovane olandese è in scadenza di contratto nel 2017 e non ha intenzione di rinnovare con i Lancieri, ma per la Juve non sarà facile arrivare a Tete. Per convincere l'Ajax basterà un'offerta di circa 5 milioni di sterline, una cifra irrisoria per un terzino dall'enorme pontenziale. La Juve spera di poter ricalcare l'operazione Lichtsteiner, anche lui arrivato a un anno dalla scadenza del contratto a una cifra relativamente contenuta (poco meno di 10 milioni di euro). L'alleato principale della Juve potrebbe essere proprio Mino Raiola, agente del terzino che è in ottimi rapporti con i bianconeri. Nel frattempo per il dopo Marchisio Marotta ha già preparato la strategia: