ULTIM’ORA – Duello Juve/Napoli sul mercato, ma arriva la beffa dalla Spagna

DALL’OLANDA Sia la Juventus che il Napoli sono alla ricerca di un centrocampista di livello per la prossima stagione e ci sono diversi obiettivi comuni. Secondo il portale olandese soccernews, dall’Eredivisie potrebbe arrivare un grande giocatore che piace a entrambe: CONTINUA A LEGGERE IL NOME Davy Klaassen piace sia a Napoli che Juve. Centrocampista in grado di

DALL’OLANDA

Sia la Juventus che il Napoli sono alla ricerca di un centrocampista di livello per la prossima stagione e ci sono diversi obiettivi comuni. Secondo il portale olandese soccernews, dall’Eredivisie potrebbe arrivare un grande giocatore che piace a entrambe: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

Davy Klaassen piace sia a Napoli che Juve. Centrocampista in grado di fare entrambe le fasi, il numero 10 dell’Ajax sicuramente lascerà l’Olanda in estate, ma non è detto che venga in Italia. Secondo i reporter olandesi però ci sarebbe un club spagnolo favorito, per questo la Juve sta preparando una strategia: CONTINUA A LEGGERE

LA STRATEGIA

Secondo quanto riportato da soccernews infatti al momento sarebbe favorito il Siviglia nella corsa a Klaassen, con il club spagnolo che darebbe in mano a lui le chiavi del centrocampo visto l’addio in estate di Banega (promesso sposo dell’Inter). Per questo motivo Juve e Napoli stanno preparando la strategia giusta per convincere Klaassen a sbarcare in Italia, anche se la concorrenza degli andalusi complica non poco i piani delle due big di Serie A. Nel frattempo la Juve deve anche guardarsi dalle offerte astronomiche che arriveranno per i suoi campioni: CONTINUA A LEGGERE