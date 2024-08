ULTIMO MINUTO: Cavani-Juve, parla il PSG. E intanto si punta un big retrocesso

MERCATO Dopo la fine della stagione la Juventus inizia a lavorare sul mercato per cercare di puntare dritto alla Champions League del prossimo anno. Nelle ultime ore sono giunte importanti novità da Parigi sul futuro di Cavani: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”153239″] CAVANI Parla il Presidente del PSG: “Il nostro obiettivo è vincere tutti i trofei

MERCATO

Dopo la fine della stagione la Juventus inizia a lavorare sul mercato per cercare di puntare dritto alla Champions League del prossimo anno. Nelle ultime ore sono giunte importanti novità da Parigi sul futuro di Cavani: CONTINUA A LEGGERE

[fncvideo id=”153239″]

CAVANI

Parla il Presidente del PSG: “Il nostro obiettivo è vincere tutti i trofei e spero che l’anno prossimo sarà quello giusto per la Champions. E’ il nostro grande obiettivo e ci proveremo. Sostituire Ibrahimovic? Ricordate che abbiamo già un grande attaccante in squadra, è Edinson Cavani”. E i bianconeri puntano un big che quest’anno è retrocesso: CONTINUA A LEGGERE

RETROCESSO

Secondo quanto riportato quest’oggi dal Telegraph i bianconeri starebbero guardando in casa Newcastle e starebbero preparando un’offerta per Daryl Janmaat, terzino olandese classe 1989 che difficilmente rimarrà ai Magpies dopo la retrocessione in Championship. La Juventus vorrebbe offrire una cifra vicina ai 5 milioni di sterline, mentre la prima richiesta del Newcastle è di 10 milioni, ma gli inglesi dovranno abbassare le pretese vista la volontà del calciatore olandese. E intanto Paratici parla in esclusiva ai nostri microfoni: CONTINUA A LEGGERE