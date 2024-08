UFFICIALE – La Juve comunica l’acquisto: “Lo abbiamo preso per 11 milioni”

UFFICIALE [fncvideo id=”154221″] Dopo le tante voci è arrivata l’ufficialità, a comunicarla è stata la Juventus tramite il proprio profilo Twitter. Un affare complessivo da 11 milioni, un vero e proprio affare: CONTINUA A LEGGERE COMUNICATO Mario Lemina è stato riscattato dalla Juventus per 11 milioni. La società bianconera lo ha comunicato tramite il proprio

Dopo le tante voci è arrivata l’ufficialità, a comunicarla è stata la Juventus tramite il proprio profilo Twitter. Un affare complessivo da 11 milioni, un vero e proprio affare: CONTINUA A LEGGERE

Mario Lemina è stato riscattato dalla Juventus per 11 milioni. La società bianconera lo ha comunicato tramite il proprio profilo ufficiale twitter, con Lemina che perciò è stato confermato anche per l’infortunio di Marchisio. Di seguito il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Mario Lemina dall’Olympique de Marseille SASP. Il contratto prevede un corrispettivo di € 9,5 milioni pagabile in quattro rate: € 3,5 milioni da versare entro il 20 maggio 2016, € 1,5 milioni entro il 30 novembre 2016, € 1,5 milioni entro il 28 febbraio 2017 e € 3 milioni entro il 30 luglio 2017. Il valore di acquisto potrebbe incrementarsi di € 1 milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Il contratto con il calciatore ha durata fino al 30 giugno 2020”. Non solo Lemina, la Juve prova a chiudere anche per un altro centrocampista: CONTINUA A LEGGERE