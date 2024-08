UFFICIALE – Il giocatore lascia il club, la Juve è in pole position per acquistarlo

Ad annunciarlo è la società sul sito ufficiale. I bianconeri vorrebbero portarlo a Torino e sono già pronti a trattare

UFFICIALE

La notizia era nell'aria già da qualche mese, ma nella giornata di oggi diventa ufficiale. Uno dei giocatori più inseguiti sul mercato dai bianconeri lascerà il suo attuale club a fine stagione. Tante squadre in giro per l'Europa vorrebbero acquistarlo. Calciatore agile e potente fisicamente, sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri:

PARAMETRO ZERO

Gergory Van Der Wiel, terzino destro classe 1988 della nazionale olandese, lascerà a parametro zero il suo attuale club, il PSG. A riportare la notizia è il sito ufficiale dei transalpini, che ringraziano il giocatore per quanto fatto a Parigi dal 2012. Il giocatore ha disputato 125 partite realizzando 5 gol tra coppe e campionato. Tante squadre in giro per l'Europa vorrebbero acquistarlo. Tra queste c'è anche la Juventus che sta cercando un'alternativa a Lichtsteiner sulla fascia destra per la prossima stagione. Nel frattempo Conte e i bianconeri litigano ancora: